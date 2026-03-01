  • A3 dottor Gianni catalanotto
Tragico incidente a Salemi. Muore un giovane dopo schianto fatale. Inutili i soccorsi

di: Redazione - del 2026-03-01

Immagine articolo: Tragico incidente a Salemi. Muore un giovane dopo schianto fatale. Inutili i soccorsi

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 20:30 di questa sera in contrada Gorgazzo, nel territorio di Salemi. A perdere la vita un giovane salemitano Alessio Minore di 36 anni che viaggiava a bordo della sua moto. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto Suzuki andando a schiantarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

    • L’impatto è stato particolarmente violento e, stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto sul colpo nonostante l'uso del casco. Sul posto sarebbero intervenuti il 118, la Polizia Municipale di Salemi, i Carabinieri e la Protezione Civile di Salemi.

    La Polizia Municipale di Salemi, sotto la direzione del Comandante Alessi, ha effettuato i rilievi del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulle cause che avrebbero portato alla perdita di controllo del mezzo. Non si esclude che alla base ci sia stata una velocità non moderata. Le indagini sono condotte dalla Polizia Municipale di Salemi coordinata dall'Ispettore Capo Peter Leo Cardillo e sotto la direzione del Comandante Alessi. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Salemi a disposizione della Procura di Marsala.

