Castelvetrano, presentato il progetto di ristrutturazione del serbatoio pensile di via Mascagni

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-04

Immagine articolo: Castelvetrano, presentato il progetto di ristrutturazione del serbatoio pensile di via Mascagni

Il Comune di Castelvetrano ha presentato al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 2.4.3, il progetto di ristrutturazione e mitigazione del rischio sismico del serbatoio pensile di via Pietro Mascagni.

    • L’infrastruttura, realizzata negli anni ’70, che è stata negli anni passati fondamentale per il sistema idrico cittadino, presenta fenomeni di degrado strutturale che rendono necessario un intervento mirato. L’opera non rappresenta non solo un elemento strategico per il servizio idrico, ma anche una struttura di rilevante valore architettonico e ingegneristico, inserita nel censimento nazionale delle architetture italiane dal 1945 ad oggi.

    Il progetto prevede la messa in sicurezza del manufatto, il miglioramento del comportamento sismico e la rimozione delle limitazioni alla viabilità nell’area interessata, nell’ambito di una programmazione orientata alla prevenzione del rischio e alla manutenzione delle opere pubbliche.

