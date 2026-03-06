  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

“Il diritto alla salute prima di tutto”. TAR del Lazio dà ragione a lavoratore castelvetranese

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-06

Commenti

Ci sono cause che non fanno rumore, ma che raccontano molto del significato concreto della giustizia. Una recente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha riconosciuto le ragioni di un lavoratore castelvetranese della pubblica amministrazione che, dopo un grave evento cardiovascolare e importanti interventi medici, aveva chiesto di poter essere assegnato ad una sede di servizio più vicina alla propria residenza (proprio a Castelvetrano ndr) per ridurre lo stress e i lunghi tempi di viaggio quotidiani. Nonostante la documentazione sanitaria e le evidenti difficoltà fisiche, l’amministrazione aveva respinto l’istanza, richiamando esclusivamente esigenze di carattere organizzativo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La vicenda è stata portata a Roma davanti al giudice amministrativo dagli avvocati Tancredi Bongiorno e Rossella Angileri che hanno sostenuto come il diniego non tenesse adeguatamente conto del quadro clinico del lavoratore e violasse principi fondamentali dell’ordinamento. Il TAR ha condiviso questa impostazione.

    Nella sentenza viene infatti ricordato che il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, non può essere sacrificato automaticamente a fronte di esigenze organizzative della pubblica amministrazione, soprattutto quando non vi sia una reale e adeguata ponderazione degli interessi in gioco.   La documentazione medica prodotta nel corso del giudizio ha chiarito come la condizione cardiologica del lavoratore richiedesse stabilità, riduzione dello stress e una significativa limitazione dei tempi di spostamento quotidiani.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Per il Tribunale, l’amministrazione non aveva compiuto una valutazione completa e ragionevole della situazione concreta, limitandosi a richiamare esigenze organizzative senza considerare adeguatamente la gravità del quadro sanitario. Per questo motivo il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e affermando un principio chiaro: in presenza di un quadro sanitario serio e documentato, la tutela della salute deve essere posta al centro dell’azione amministrativa.  

    Grande soddisfazione è stata espressa dai difensori Bongiorno e Angileri, che sottolineano come la decisione rappresenti «un importante riconoscimento del valore costituzionale del diritto alla salute e della necessità che l’amministrazione eserciti il proprio potere in modo ragionevole e realmente attento alla persona». La sentenza non si limita ad annullare il diniego: il Tribunale ha infatti ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del lavoratore presso la sede richiesta, trattandosi di un’attività amministrativa vincolata alla luce del quadro clinico accertato. Una decisione che ricorda come, anche nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, la legge debba sempre mantenere al centro la dignità e la salute della persona.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Colto da malore improvvisamente, muore 42enne camionista sulla A29 direzione Trapani

    Preoccupazioni sull’aeroporto di Trapani-Birgi, l'On.Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutela per lo scalo civile

    Falsi certificati DOP e IGP, sequestrati milioni di litri di vino - VIDEO

    Dimentica lo zaino con il PC fuori di casa, operatore Sager lo restituisce al proprietario

    Salemi, rapina un'anziana, 29enne arrestato dai Carabinieri

    Clemente 8 marzo 2026 P1
    Lube store p1 dal 7 ottobre