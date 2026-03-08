  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, Palatenda parzialmente distrutto dal ciclone, non figura tra gli indennizzi previsti dalla Regione

di: Elio Indelicato - del 2026-03-08

Castelvetrano, Palatenda parzialmente distrutto dal ciclone, non figura tra gli indennizzi previsti dalla Regione

Il ciclone Harry dello scorso gennaio ha parzialmente distrutto il Palatenda, realizzato su un terreno confiscato alla mafia sulla SS per Trinità di Delia a Castelvetrano, ma non figura tra gli indennizzi che la Regione ha previsto per questo tipo di danni. Una tegola per l’Amministrazione comunale che aveva fatto affidamento sulla possibilità risarcitoria della Regione. In un primo tempo quando vennero verificati i danni all’indomani della tempesta extratropicale la Protezione Civile inserì l’opera tra quelle da indennizzare, invece successivamente precisa, l’Assessore Salvatore Ingrasciotta, che ha seguito l’iter, ”Il Genio civile stabilì, che non andavano risarciti i danni causati dal vento”. Adesso l’Amministrazione ha solo chiuso la cancellata di accesso, sperando che non ci siano ulteriori atti vandalici, come negli anni precedenti, quando vennero anche asportati servizi igienici, parte degli impianti elettrici e danneggiato la parte esterna del telone che fu tranciato con un coltello.

    • Fino a qualche anno fa l’impianto ha ospitato attività sportive soprattutto Pallavolo grazie ad una società che aveva anche costruito una bella realtà sul settore giovanile, poi le scolaresche degli istituti superiori che non hanno una palestra idonea per svolgere le attività di educazione fisica. Gli alunni infatti grazie ad una convenzione pare con la Provincia, arrivavano nella struttura, che dista qualche chilometro dal centro con degli autobus, per svolgere le attività curriculari. Da allora, quando la società che gestiva l’impianto, lo ha lasciato il Palatenda è stato chiuso e per certi versi abbandonato visto che le porte esterne sono completamente aperte e adesso un grande squarcio che ha rovinato tutto la parte anteriore, con il rischio che la struttura possa andare completamente distrutta.

    Il Sindaco Giovanni Lentini raggiunto telefonicamente aggiunge: "Non è intenzione di questa Amministrazione abbandonare il Palatenda, visto che ci siamo attivati immediatamente dopo il ciclone a portare sul posto i tecnici della Protezione Civile per far constatare i danni. In ogni caso cercheremo di trovare i fondi anche all’interno delle nostre casse per riqualificare il Palatenda”.

    Non si esclude che successivamente alla tanta auspicata riqualificazione dell’impianto polivalente, possa esserci un bando per l’assegnazione, anche a condizioni si spera vantaggiose per tutelare un bene della collettività. Il progetto risale al 2011 e poi la sua inaugurazione nel 2016 sotto la sindacatura Errante. La tensostruttura dopo la confisca del terreno che apparteneva a Benedetto Valenza, fu assegnato nel maggio del 2008 al Comune di Castelvetrano per finalità di legge, della cultura e dello sport con il progetto “Io gioco legale” finanziato dal Pon Sicurezza 2007-2013 che ha portato alla realizzazione dell’impianto sportivo chiamato ”Unità d’Italia, costato circa 500 mila euro.

