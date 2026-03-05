  • A3 dottor Gianni catalanotto
Controlli straordinari dei Carabinieri di Trapani, nove denunce ed un arresto

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-05

Immagine articolo: Controlli straordinari dei Carabinieri di Trapani, nove denunce ed un arresto

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nonché al rispetto del codice della strada. I militari dell’Arma, nel corso di diversi posti di controllo dislocati in varie parti delle città durante i quali venivano sottoposti a controllo numerosi veicoli e i loro occupanti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani nove persone, alle quali venivano contestati a vario titolo reati quali: Evasione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, guida senza patente in condizione di recidività.

    • Nel corso dei controlli, un 22enne del posto veniva tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di stupefacente del tipo crack e hashish suddiviso in dosi. Nel medesimo contesto operativo sono state sottoposte a controllo 51 persone sottoposte a misure cautelari o di prevenzione, elevate sanzioni per contravvenzione al codice della strada e sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo alcuni veicoli.

    Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, mantiene costante questa tipologia di servizi, che attuati nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica, vengono incrementati nel fine settimana e in occasione di ponti festivi, contribuendo notevolmente al mantenimento della pubblica sicurezza e alla tule della cittadinanza.

