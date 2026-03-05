Controlli straordinari dei Carabinieri di Trapani, nove denunce ed un arresto

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-05

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nonché al rispetto del codice della strada. I militari dell’Arma, nel corso di diversi posti di controllo dislocati in varie parti delle città durante i quali venivano sottoposti a controllo numerosi veicoli e i loro occupanti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani nove persone, alle quali venivano contestati a vario titolo reati quali: Evasione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, guida senza patente in condizione di recidività.

Nel corso dei controlli, un 22enne del posto veniva tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di stupefacente del tipo crack e hashish suddiviso in dosi. Nel medesimo contesto operativo sono state sottoposte a controllo 51 persone sottoposte a misure cautelari o di prevenzione, elevate sanzioni per contravvenzione al codice della strada e sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo alcuni veicoli.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, mantiene costante questa tipologia di servizi, che attuati nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica, vengono incrementati nel fine settimana e in occasione di ponti festivi, contribuendo notevolmente al mantenimento della pubblica sicurezza e alla tule della cittadinanza.