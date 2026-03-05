Colto da malore improvvisamente, muore 42enne camionista sulla A29 direzione Trapani

di: Redazione - del 2026-03-05

Un uomo di 42 anni, mentre era alla guida di un grosso mezzo, è morto questa mattina lungo l’autostrada A29 in direzione Trapani, colto da un malore improvviso. L’uomo, originario di Catania, stava percorrendo l'autostrada in direzione aeroporto di Birgi quando si è sentito male ed ha avuto un gesto di lucidità riuscendo ad accostare il grosso mezzo sulla corsia di emergenza ed evitando incidenti con gli altri veicoli.

Ad accorrere in soccorso un volontario trapanese, in transito con un’auto medica diretta a Palermo. Il soccorritore si è fermato ed ha estratto il camionista dalla cabina avviando immediatamente le manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno utilizzato il defibrillatore e proseguito le procedure salvavita. Nonostante i tentativi prolungati e l’arrivo di una seconda ambulanza con il medico rianimatore, per il quarantaduenne non c’è stato nulla da fare.