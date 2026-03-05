  • A3 Conad
Colto da malore improvvisamente, muore 42enne camionista sulla A29 direzione Trapani

di: Redazione - del 2026-03-05

Un uomo di 42 anni, mentre era alla guida di un grosso mezzo, è morto questa mattina lungo l’autostrada A29 in direzione Trapani, colto da un malore improvviso. L’uomo, originario di Catania, stava percorrendo l'autostrada in direzione aeroporto di Birgi quando si è sentito male ed ha avuto un gesto di lucidità riuscendo ad accostare il grosso mezzo sulla corsia di emergenza ed evitando incidenti con gli altri veicoli.

    • Ad accorrere in soccorso un volontario trapanese, in transito con un’auto medica diretta a Palermo. Il soccorritore si è fermato ed ha estratto il camionista dalla cabina avviando immediatamente le manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno utilizzato il defibrillatore e proseguito le procedure salvavita. Nonostante i tentativi prolungati e l’arrivo di una seconda ambulanza con il medico rianimatore, per il quarantaduenne non c’è stato nulla da fare.

