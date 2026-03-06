  • A3 dottor Gianni catalanotto
49enne denunciato per presunti maltrattamenti a convivente, deferito dai Carabinieri di Salaparuta

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-06

I Carabinieri della Stazione di Salaparuta, a seguito di richiesta di intervento e formalizzazione di
denuncia/querela, hanno deferito un 49enne del posto per maltrattamenti in famiglia nei confronti
della convivente.

    • I militari infatti hanno raccolto la denuncia della donna la quale riferiva di subire fina dagli ultimi
    mesi del 2025 aggressioni fisiche e minacce da parte dell’uomo soprattutto nei momenti di astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti dalle quali sarebbe dipendente. Contestualmente la vittima come da sua espressa volontà, trovava una diversa sistemazione abitativa rispetto al domicilio.

