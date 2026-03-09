  • A3 dottor Gianni catalanotto
Campobello, deteneva 1,5 kg di droga in casa, arrestato 47enne

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-09

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato un 47enne del posto per detenzione di sostanzastupefacente ai fini di spaccio.  I militari dell’Arma si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per notificargli un atto amministrativo ma non appena aperta la porta, sentivano un forte odore verosimilmente riconducibile a sostanza stupefacente e notavano su un mobile dell’ingresso residui di stupefacente e materiale per il confezionamento in dosi, motivo per il quale decidevano di effettuare una perquisizione.

    • All’esito della perquisizione domiciliare eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, venivano rinvenuti e posti sotto sequestro mezzo kg. di marijuana e quasi 1 kg. di hashish, oltre a un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e denaro contante per oltre 4.300 euro. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto per il 47enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

