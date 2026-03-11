  • A3 Conad
Distrugge con un'ascia il defibrillatore della caserma, denunciato 49enne

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-11

Commenti
Immagine articolo: Distrugge con un'ascia il defibrillatore della caserma, denunciato 49enne

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato uno straniero classe ’77 per
danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo che lo stesso avrebbe
danneggiato il citofono ed il defibrillatore del Comando Stazione.

    • Dalle immagini della videosorveglianza della caserma infatti veniva notato il 49enne originario della
    Romania     che dopo aver arrestato la marcia in prossimità dell’ingresso, scendeva dalla propria
    autovettura, risultata priva di coperta di assicurazione e dopo aver impugnato un’ascia, senza
    alcun apparente motivo, colpiva ripetutamente il citofono e il defibrillatore mandandoli in frantumi.

