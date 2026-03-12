  • A3 Conad
Campobello, finti carabinieri sottraggono migliaia di euro di preziosi ad anziana

di: Redazione - del 2026-03-12

Una banda di sedicenti carabinieri ha fatto colpo a Campobello. Nei giorni scorsi, persone, pare originarie del catanese, hanno compiuto un colpo ed uno sventato per l'intervento del figlio dell'anziana, vittima della truffa. Nel primo caso, avvenuto intorno alle 14 di martedì 10 marzo, come consuetudine della truffa, prima la telefonata poi il racconto di fatti avvenuti a familiari e la conseguente richiesta di denaro per evitare guai giudiziari, è intervenuto un finto perito automobilistico, che si è fatto consegnare dal figlio dell'anziana preziosi il cui valore si aggirerebbe, secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, tra i 10 e 20 mila euro. Il figlio della vittima, compreso il raggiro, ha inseguito l'uomo ma senza successo.

    • Altro tentativo di truffa che non è andato a buon fine per l'intervento questa volta efficace del figlio di un'altra anziana vittima. Sul caso indagano i Carabinieri che stanno vagliando le immagini dei circuiti di videosorveglianza per risalire agli autori.

    Sul sito istituzionale i Carabinieri ribadiscono alcune precauzioni da tenere presente: "Una telefonata di un finto appartenente alle Forze dell’Ordine o di un finto avvocato fa credere alla vittima che un proprio parente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale o che sia stato arrestato. Alla vittima verrà richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza sanitaria o legale alla persona cara in difficoltà. Se la persona truffata accetta, l’interlocutore comunica che di lì a breve un assistente o un Carabiniere in borghese si recherà presso l’abitazione per ritirare il denaro contante".

