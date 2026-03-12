Infiltrazioni e criticità in alcune classi dell'E. Medi che ospitano Liceo Scienze Umane. Le rassicurazioni della Dirigente Giulia Flavio a studenti e genitori

di: Redazione - del 2026-03-12

Giungono in redazione, da parte di alcuni genitori criticità nel primo piano del plesso Scolastico Enrico Medi che attualmente ospita alcune classi del Liceo Scienze Umane in atto oggetto di lavori. Sul posto c'è stato anche ieri un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Il Dirigente Scolastico Giulia Flavio rassicura i genitori e gli alunni attraverso la nostra redazione.

Di seguito la nota del Dirigente Scolastico Giulia Flavio: "Questa Istituzione scolastica, non appena rilevata la presenza di un’area interessata da ammaloramento del soffitto riconducibile a fenomeni infiltrativi, ha provveduto con tempestività ad attivare le procedure di competenza.

In via cautelativa e a tutela dell’incolumità degli alunni, del personale scolastico e di tutti gli utenti della scuola, era già stata disposta l’immediata interdizione e messa in sicurezza dell’area interessata, con conseguente inibizione dell’accesso e dell’utilizzo degli spazi coinvolti. Contestualmente era stata inoltrata formale segnalazione all’Ente proprietario dell’immobile – Comune di Castelvetrano, competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici. A seguito della segnalazione, l’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato apposito sopralluogo presso il plesso e ha predisposto i necessari interventi manutentivi.

Successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, è stata confermata l’interdizione dell’area già precedentemente disposta dalla scuola senza che venissero rilevate ulteriori criticità o situazioni di pericolo diverse da quelle già oggetto delle misure cautelative adottate.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che questa Istituzione scolastica ha posto in essere con tempestività tutte le azioni rientranti nelle proprie competenze, sia sotto il profilo della tutela della sicurezza della comunità scolastica sia sotto il profilo dell’attivazione dell’Ente proprietario dell’immobile per gli interventi di natura strutturale. Si ribadisce che con l’Ente proprietario la scuola mantiene costante raccordo istituzionale al fine di garantire il ripristino delle condizioni ottimali di fruibilità degli spazi".