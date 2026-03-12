  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Infiltrazioni e criticità in alcune classi dell'E. Medi che ospitano Liceo Scienze Umane. Le rassicurazioni della Dirigente Giulia Flavio a studenti e genitori

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-12

Commenti
Immagine articolo: Infiltrazioni e criticità in alcune classi dell'E. Medi che ospitano Liceo Scienze Umane. Le rassicurazioni della Dirigente Giulia Flavio a studenti e genitori

Giungono in redazione, da parte di alcuni genitori criticità nel primo piano del plesso Scolastico Enrico Medi che attualmente ospita alcune classi del Liceo Scienze Umane in atto oggetto di lavori. Sul posto c'è stato anche ieri un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Il Dirigente Scolastico Giulia Flavio rassicura i genitori e gli alunni attraverso la nostra redazione. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Di seguito la nota del Dirigente Scolastico Giulia Flavio: "Questa Istituzione scolastica, non appena rilevata la presenza di un’area interessata da ammaloramento del soffitto riconducibile a fenomeni infiltrativi, ha provveduto con tempestività ad attivare le procedure di competenza.

    In via cautelativa e a tutela dell’incolumità degli alunni, del personale scolastico e di tutti gli utenti della scuola, era già stata disposta l’immediata interdizione e messa in sicurezza dell’area interessata, con conseguente inibizione dell’accesso e dell’utilizzo degli spazi coinvolti. Contestualmente era  stata inoltrata formale segnalazione all’Ente proprietario dell’immobile – Comune di Castelvetrano, competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici. A seguito della segnalazione, l’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato apposito sopralluogo presso il plesso e ha predisposto i necessari interventi manutentivi.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, è stata confermata l’interdizione dell’area già precedentemente disposta dalla scuola senza che venissero rilevate ulteriori criticità o situazioni di pericolo diverse da quelle già oggetto delle misure cautelative adottate.

    Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che questa Istituzione scolastica ha posto in essere con tempestività tutte le azioni rientranti nelle proprie competenze, sia sotto il profilo della tutela della sicurezza della comunità scolastica sia sotto il profilo dell’attivazione dell’Ente proprietario dell’immobile per gli interventi di natura strutturale. Si ribadisce che con l’Ente proprietario la scuola mantiene costante raccordo istituzionale al fine di garantire il ripristino delle condizioni ottimali di fruibilità degli spazi".

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Mafia e corruzione, arrestato Giancarlo Teresi, sotto la lente anche la bonifica al porto di Marinella

    Campobello, deteneva 1,5 kg di droga in casa, arrestato 47enne

    Campobello, finti carabinieri sottraggono migliaia di euro di preziosi ad anziana

    Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo

    "Grato alla RSA dell'Ospedale di Castelvetrano", lettera di ringraziamento di un cittadino al personale sanitario