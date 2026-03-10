  • A3 Conad
Detenuti dettavano dal carcere rapine ed estorsioni, blitz dei carabinieri nel crotonese

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-10

Immagine articolo: Detenuti dettavano dal carcere rapine ed estorsioni, blitz dei carabinieri nel crotonese

Stamani a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto (KR), nonché presso le strutture carcerarie di Tolmezzo (UD), Spoleto (PG), Cassino (FR), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, del Reparto Anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento Operativo Speciale e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da quelli dei Comandi Provinciali di Cosenza e di Catanzaro, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. Distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di quest’ultimo Capoluogo, nei confronti di 19 persone.

    • Soggetti indagati, a vario titolo, per “associazione a delinquere del tipo mafioso”, “estorsione”, “rapina impropria”, “accesso indebito ai dispositivi, idonei alla comunicazione, da parte dei soggetti, detenuti” e “dei reati nella materia delle sostanze stupefacenti, anche in forma associativa”, questi ultimi aggravati dal cosiddetto “metodo” o dalle “finalità mafiose”.

    I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà, alle ore 10,00, presso la sede della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

