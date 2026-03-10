  • A3 dottor Gianni catalanotto
Vende "Cocktail" alcolico a minore, sanzionato venditore barman abusivo

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-10

Immagine articolo: Vende "Cocktail" alcolico a minore, sanzionato venditore barman abusivo

Prosegue senza sosta il piano di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti disposto dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trapani. In particolare, i finanzieri “baschi verdi” del Gruppo di Trapani hanno effettuato controlli nell’ambito della cosiddetta “movida” che caratterizza il centro cittadino il sabato sera, dove la disponibilità facile e a basso costo di bevande alcoliche favorisce situazioni di eccesso in grado di degenerare in schiamazzi, accese discussioni e, talvolta, persino in risse. A ciò va aggiunto l’effetto dannoso sul decoro urbano, testimoniato dalle numerose bottiglie e bicchieri abbandonati in strada e nelle vicinanze degli edifici.

    • Nell’ambito di uno di tali controlli i finanzieri hanno individuato un soggetto che vendeva alcolici ai minorenni in pieno centro. Specificamente, il venditore aveva improvvisato all’interno della propria autovettura una sorta di bar itinerante con superalcolici, birre, ghiaccio, bicchieri e cannucce, in assenza di qualsivoglia autorizzazione. Posizionato nella nota Piazza Garibaldi di Trapani, approfittava della grande affluenza nelle ore serali del sabato per attrarre numerosi ragazzi minorenni, che non potendo acquistare alcolici negli ordinari esercizi si rivolgevano a lui.

    I finanzieri hanno colto il “barman” ambulante mentre era intento a vendere un cocktail realizzato al momento a un ragazzo di sedici anni, senza aver previamente richiesto l’esibizione di un documento di riconoscimento. Nei confronti del responsabile sono state contestate violazioni del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza e della disciplina specifica in materia di alcolici che prevedono l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative – fino a 16.000 euro complessivi – oltre ad essere stato disposto il sequestro amministrativo degli alcolici in vendita.

    L’intervento costituisce ulteriore testimonianza del diuturno impegno della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illecito economico-finanziario, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori, assicurare agli operatori economici che rispettano le regole un mercato contraddistinto da condizioni di concorrenza equa e leale e garantire un generale clima di sicurezza alla cittadinanza.

