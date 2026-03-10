  • A3 Conad
Mafia, indagato il neo direttore del Policlinico di Messina, l'On. Iacolino

di: Comunicato Stampa - (fonte: ansa.it) - del 2026-03-10

Immagine articolo: Mafia, indagato il neo direttore del Policlinico di Messina, l'On. Iacolino

(ph. immagine tratta dal profilo Facebook di Salvatore Iacolino)

La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni - secondo quanto riporta Ansa.it - nelle abitazioni e negli uffici del direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl Salvatore Iacolino. Nominato alla guida del nosocomio della Città dello Stretto la settimana scorsa, Iacolino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall'aver agevolato Cosa nostra nell'ambito dell'inchiesta che oggi ha portato all'arresto per corruzione di un dirigente regionale e di un imprenditore mafioso.

    • Secondo i magistrati della Dda di Palermo, guidati dal procuratore Maurizio de Lucia, il manager avrebbe messo a disposizione del boss di Favara suo compaesano, Carmelo Vetro, già condannato per associazione mafiosa, l'influenza e la rete di relazioni costruite grazie alla posizione ricoperta alla Regione come dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute e la sua esperienza politica, contribuendo al rafforzamento del clan di Favara.

