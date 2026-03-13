  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, evade dai domiciliari armato di coltello e bastone e va a casa dell'ex

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-13

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, evade dai domiciliari armato di coltello e bastone e va a casa dell'ex

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 49enne del posto per evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I Militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione dell’ex fidanzata dell’uomo, dove lo stesso dopo essere evaso dagli arresti domiciliari si era presentato pretendendo di entrare contro la sua volontà.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Una perquisizione effettuata sull’autovettura in uso al 49enne, consentiva di rinvenire e porre sotto sequestro un coltello con lama da 12cm e un bastone in legno di circa un metro. Dopo averlo ricondotto presso l’abitazione dove era ristretto in regime di arresti domiciliari, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Mafia e corruzione, arrestato Giancarlo Teresi, sotto la lente anche la bonifica al porto di Marinella

    Castelvetrano, evade dai domiciliari armato di coltello e bastone e va a casa dell'ex

    Campobello, finti carabinieri sottraggono migliaia di euro di preziosi ad anziana

    Campobello, deteneva 1,5 kg di droga in casa, arrestato 47enne

    Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo