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Castelvetrano, ottenuto contributo di 50 mila euro per interventi alla Villa Falcone-Borsellino

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-13

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Immagine articolo: Castelvetrano, ottenuto contributo di 50 mila euro per interventi alla Villa Falcone-Borsellino

Con decreto del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, il Comune di Castelvetrano è stato ammesso a finanziamento con un contributo di 49.997,07 euro per interventi di riqualificazione della Villa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

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    • L’intervento consentirà di restituire decoro e piena fruibilità a uno spazio pubblico importante per la città, migliorando la qualità del verde urbano e rendendo la villa nuovamente accogliente per famiglie, bambini e cittadini con la creazione di un orto urbano.

    Il finanziamento arriva mentre l’Amministrazione comunale è già impegnata su un altro intervento significativo sul verde pubblico. Gli uffici della VI Direzione sono al lavoro per predisporre le procedure necessarie alla selezione della ditta che realizzerà i lavori di riqualificazione del Parco delle Rimembranze, opera già finanziata e i cui lavori inizieranno subito dopo le festività pasquali.

    Dopo il Parco delle Rimembranze, quindi, un’altra storica villa di Castelvetrano potrà tornare ad essere decorosa e pienamente fruibile da tutta la comunità, proseguendo il percorso di recupero e valorizzazione degli spazi verdi cittadini.

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