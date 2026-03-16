Elicotteri Usa in esercitazione sulle Madonie, 22 sindaci chiedono chiarimenti

di: Redazione - del 2026-03-16

(ph. immagine tratta da Instagram usnavy e deptofwar)

Alcune immagini pubblicate sui canali ufficiali della US Navy hanno acceso il dibattito sulla presenza di elicotteri militari statunitensi nell’area delle Madonie, in Sicilia. La vicenda ha suscitato la reazione di 22 sindaci del territorio e del presidente del Parco delle Madonie, che hanno inviato una lettera al presidente della Regione Renato Schifani e al prefetto di Palermo Massimo Mariani per ottenere chiarimenti sulle attività militari.

Gli amministratori locali chiedono di sapere se le istituzioni territoriali fossero state informate delle esercitazioni, quale ente abbia autorizzato il piano di volo e se, qualora l’autorizzazione sia stata concessa, sia stata effettuata la necessaria valutazione di incidenza ambientale. In particolare, il riferimento è alle esercitazioni con elicotteri provenienti dalla base di Sigonella e all’eventuale utilizzo dell’area di Piano Catarineci.

Nella lettera si domanda inoltre se non sia opportuno valutare la sospensione di tali attività, alla luce dei possibili rischi per la popolazione e per l’ambiente naturale, soprattutto nel contesto dell’attuale scenario internazionale.

Secondo quanto riportato nella pagina della US Navy, gli elicotteri MH-60S Sea Hawk della Helicopter Sea Combat Squadron 28 avrebbero svolto un volo di addestramento nei pressi dell’Etna, vicino alla stazione aeronavale di Sigonella. L’unità è attualmente dispiegata nell’area operativa della Sesta Flotta degli Stati Uniti e impegnata nel supporto alle operazioni delle Forze navali americane in Europa e Africa.

Gli amministratori segnalano inoltre che alcune fotografie mostrerebbero l’atterraggio di velivoli a Piano Catarineci, zona di alto valore naturalistico situata nel cuore del Parco delle Madonie. L’area è riconosciuta come Geoparco Unesco e rientra nella rete europea Natura 2000, un sistema di tutela che prevede particolare attenzione alla conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna presenti.