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Diga Trinità, i Guardiani del Territorio non abbassano la guardia: "Basta immobilismo"

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-16

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Immagine articolo: Diga Trinità, i Guardiani del Territorio non abbassano la guardia: "Basta immobilismo"

L’Associazione Guardiani del Territorio esprime profonda indignazione e forte preoccupazione per
quanto sta accadendo alla Diga Trinità. Nonostante i lavori prescritti dall’Ufficio Nazionale Dighe siano stati completati, le paratoie continuano incredibilmente a rimanere aperte, con il risultato che l’acqua che sta affluendo nell’invaso rischia di essere sversata in mare invece di essere trattenuta a beneficio del territorio e dell’agricoltura.

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    • "È una situazione assurda e incomprensibile, - si legge nella nota - che rischia di trasformarsi nell’ennesimo esempio di paralisi burocratica pagata dagli agricoltori e dai cittadini. In un territorio che negli ultimi anni ha sofferto crisi idriche gravissime, vedere l’acqua disponibile che non viene trattenuta mentre si attendono passaggi amministrativi e autorizzazioni formali è qualcosa che non può essere accettato. Per questo i Guardiani del Territorio chiedono un intervento immediato dell’Assessorato Regionale all’Acqua e ai Rifiuti e dei responsabili della filiera amministrativa che ha competenza sulla diga".

    Nello stesso comunicato il Direttivo dell'Associazione Guardiani del Territorio invita alla partecipazione all'incontro che si terrà sabato 21 marzo alle ore 10.00, invito rivolto ad agricoltori, cittadini, amministratori locali e tutti i portatori di interesse che hanno a cuore il futuro dell’acqua nel nostro territorio. Sarà invitato anche Sua Eccellenza il Vescovo Angelo Giurdanella, da sempre vicino alle difficoltà del mondo agricolo e alle battaglie delle comunità locali.

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