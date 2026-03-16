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Scippa anziana ferendola e si da alla fuga, carabinieri individuano ed arrestano 19enne straniero

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-16

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Immagine articolo: Scippa anziana ferendola e si da alla fuga, carabinieri individuano ed arrestano 19enne straniero

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, in esecuzione di un’ordinanda di carcerazione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato un 19enne di origine straniera per furto con strappo e lesioni personali gravi su persona anziana. Il provvedimento scaturisce dalle indagini di quel Comando Arma, relative a un furto con strappo ai danni di un’anziana verificatosi in una via del centro di Mazara, dove il 19enne avrebbe raggiunto alle spalle la vittima, una 77enne del posto strappandosi la borsa di dosso e facendola cadere a terra provocandogli gravi lesioni, per poi darsi alla fuga.

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    • L’attività investigativa posta in essere dai Militari della Compagnia di Mazara, attraverso la minuziosa analisi delle immagini riprese da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, permetteva di identificare il giovane autore del reato. Dopo l’arresto il 19enne è stato tradotto presso il carcere di Trapani e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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