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Marinella, “Il porto è al collasso”, i pescatori si rivolgono ad un legale ed annunciano azioni

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-16

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Immagine articolo: Marinella, “Il porto è al collasso”, i pescatori si rivolgono ad un legale ed annunciano azioni

Il porto di Marinella di Selinunte è ufficialmente al collasso. Quello che le autorità definiscono un problema burocratico è diventato, per i pescatori locali, un "monumento all’inerzia" istituzionale. Il Comitato Spontaneo dei Pescatori, per il tramite dell'Avv. Lorenzo Rizzuto, ha inviato oggi una formale diffida alla Regione Siciliana e alla Prefettura di Trapani: sette giorni di tempo per avviare i lavori, o sarà la paralisi totale.

L’accumulo incontrollato di posidonia e sabbia ha ridotto i fondali a pochi centimetri, rendendo la navigazione un azzardo mortale. La quasi totalità della flotta è bloccata, con decine di famiglie prive di reddito da mesi ma ancora gravate dai costi fissi di manutenzione e contributi. Ma la rabbia dei pescatori non nasce solo dai detriti. Le recenti inchieste giudiziarie sul cosiddetto "business della posidonia" hanno svelato un sistema di presunte tangenti e infiltrazioni mafiose. "Mentre la marineria muore, qualcuno ha speculato sulla nostra pelle attraverso appalti opachi e interventi mai risolutivi" denuncia il Comitato. Il sospetto è atroce: un'emergenza mantenuta in vita artificialmente per alimentare circuiti criminali. Per questo motivo, i pescatori hanno annunciato che valuteranno la costituzione di parte civile nei processi che scaturiranno dalle indagini.

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    • I punti della crisi: Paralisi economica: Distruzione della filiera corta, dai mercati locali alla ristorazione d’eccellenza di Selinunte. Insicurezza: Impossibilità per i mezzi di soccorso (Guardia Costiera e 118) di operare rapidamente; il porto è ora l'area più pericolosa del litorale. Emergenza Sanitaria: I miasmi della posidonia in decomposizione rendono l'ambiente insalubre per lavoratori e residenti.

    L'Ultimatum: "Se il porto è morto, la borgata si ferma "Nonostante il confronto costruttivo con il Sindaco di Castelvetrano, la competenza resta saldamente in mano alla Regione Siciliana, accusata di un inaccettabile rimpallo di responsabilità. Se entro 7 giorni non verranno avviati lavori concreti di dragaggio e rimozione, inizierà una protesta ad oltranza che prevede: Blocchi stradali permanenti agli accessi della borgata e del Parco Archeologico. Serrata generale dell'indotto turistico e commerciale in segno di "lutto economico". Azioni di disobbedienza civile e occupazione pacifica degli uffici competenti.
    "Non permetteremo che si finga una normalità turistica mentre la nostra marineria viene lasciata affogare nel fango della corruzione", conclude il Comitato. 

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