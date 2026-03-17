Ladro palermitano 32enne in trasferta, individuato ed arrestato dai carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-17

I militari della Stazione Carabinieri di Marsala, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, hanno rintracciato e tratto in arresto un 32enne di origine palermitana residente a Marsala.

Il provvedimento cautelare è scaturito da un’attività investigativa avviata dalla Stazione Carabinieri di Marsala, a seguito di una reiterata serie di reati predatori commessi in quel centro abitato tra maggio e dicembre dello scorso anno, quali furti aggravati su autovetture, utilizzo fraudolento di mezzi di pagamento elettronico, furti aggravati commessi all’interno dei locali uffici cimiteriali, furti presso attività commerciali e cantieri edili.

I Carabinieri, riuscivano a risalire al 32enne al termine di un’indagine che tramite la minuziosa analisi di immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro urbano e l’escussione di persone informate sui fatti, lo identificavano quale presunto autore di quei reati. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, dopo l’arresto l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto per la sorveglianza elettronica.