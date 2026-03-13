Petroliera russa carica di gasolio alla deriva e senza equipaggio avanza verso Linosa

del 2026-03-13

Si è svolto a Palazzo Chigi un vertice dedicato alla situazione della Arctic Metagaz, la nave battente bandiera russa che da giorni si trova alla deriva nel Canale di Sicilia dopo essere stata interessata da un incendio.

L’unità trasporta circa 900 tonnellate di gasolio, oltre a olio pesante e due serbatoi di gas liquefatto, circostanza che ha spinto il Governo italiano a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione. Secondo le informazioni disponibili, al momento non emergono rischi immediati di inquinamento. Nella mattinata di oggi la nave si è spostata di alcune miglia a est dell’isola di Linosa, sospinta dalle correnti e diretta verso l’area marittima di Malta.

L’imbarcazione si trova attualmente nella zona SAR maltese e le autorità de La Valletta hanno stabilito una distanza minima di sicurezza di cinque miglia nautiche. L’Italia ha comunque garantito la piena condivisione delle attività di monitoraggio avviate fin dalle prime ore dell’emergenza.

Nel tratto di mare tra le Pelagie e Malta restano operative unità di supporto italiane: un rimorchiatore della Marina militare e, se necessario, una nave antinquinamento sono pronti a intervenire in caso di criticità. L’unità russa, al momento priva di governo e senza equipaggio a bordo, continua a essere sorvegliata costantemente. Il Governo italiano ha inoltre confermato la propria disponibilità a fornire supporto operativo alle autorità maltesi, in attesa delle decisioni che verranno adottate da La Valletta. Alla riunione, presieduta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno partecipato i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto, Gilberto Pichetto Fratin e Nello Musumeci, oltre al sottosegretario Alfredo Mantovano e al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.