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Castelvetrano, prelievo di cornee a 74enne deceduto in Ospedale

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-15

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Immagine articolo: Castelvetrano, prelievo di cornee a 74enne deceduto in Ospedale

Un prelievo di cornee è stato effettuato su un uomo di 74 anni che era ricoverato nell’Unità operativa di Rianimazione dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Dopo l’accertamento del decesso dell’uomo, il Coordinamento locale procurament organi e tessuti dell’ASP Trapani ha attivato la procedura che ha visto impegnati i medici dell’Unità di Rianimazione e del Centro regionale trapianti. 

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    • Il prelievo è stato possibile grazie alla disponibilità dei familiari del paziente deceduto e all’impegno dell’équipe medica e del personale infermieristico e di supporto che ha seguito tutte le procedure previste per garantire sicurezza e rispetto. Le cornee prelevate verranno ora affidate alle banca degli occhi.

     

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