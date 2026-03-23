Processo Artemisia, assoluzione piena in appello per le imputate Barresi e Biondo

di: Redazione - del 2026-03-23

La prima sezione penale della Corte di Appello di Palermo (Presidente Mario Conte), in data 17 marzo, ha assolto dall'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione la Dott.ssa Barresi Antonietta e Biondo Zina Maria. Entrambe erano state coinvolte nel procedimento "Artemisia" che nel marzo del 2019 aveva portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di numerose persone, indagate a vario titolo, tra le quali anche l'onorevole Giovanni Lo Sciuto, nell'ambito di una indagine relativa al riconoscimento di pensioni di invalidità nonchè per una presunta loggia massonica operante in Castelvetrano che avrebbe condizionato la vita politica locale.



In quel contesto investigativo alcune intercettazioni telefoniche erano state ritenute rilevanti dagli inquirenti riguardo all'approvazione di una pensione di invalidità a vantaggio del padre della Biondo che avrebbe ottenuto il beneficio in virtù di un presunto interessamento della D.ssa Barresi che, quale membro della commissione medica dell'Inps di Trapani, si sarebbe prodigata per l'esito favorevole ricevendo quale contropartita due vasi di cristallo provenienti da una gioielleria.



In fase di indagini preliminari era stata quindi disposta nei confronti delle indagate la misura cautelare dell'obbligo di dimora che, successivamente, il Tribunale per il riesame di Palermo aveva però annullato. Il giudizio di primo grado è stato celebrato avanti il Tribunale di Marsala dopo che le posizioni degli altri indagati erano state rimesse ai diversi giudici competenti per territorio (il troncone principale si è tenuto avanti il Tribunale di Trapani che ha emesso sentenza nel giugno del 2025).



Dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado, che aveva visto la escussione di vari testimoni e la trascrizione delle intercettazioni telefoniche incriminate, lo stesso Tribunale di Marsala, nel marzo del 2024, aveva pronunciato una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto stabilendo, appunto, che il fatto sussisteva ma che non era di particolare gravità. Contro la predetta sentenza però sia il pubblico ministero che le difese hanno proposto appello: il primo perchè venisse affermata una piena responsabilità penale con la conseguente condanna delle imputate e le seconde perchè venisse accertata l'insussistenza del fatto.



La Corte di Appello di Palermo accogliendo le argomentazioni sostenute dall'avvocato Giuseppe Ferro da Castelvetrano (difensore della Biondo) e dall'avvocato Giuseppe Parrinello (difensore della Barresi) ha riformato quindi la sentenza di primo grado assolvendo le imputate con la formula "perchè il fatto non sussiste", scagionandole completamente dalle accuse e stabilendo il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.