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Sicurezza sul lavoro, sanzioni sempre più frequenti, come possono tutelarsi le imprese della provincia di Trapani?

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di: Publiredazionale - del 2026-03-26

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Immagine articolo: Sicurezza sul lavoro, sanzioni sempre più frequenti, come possono tutelarsi le imprese della provincia di Trapani?

Nel Trapanese i controlli in materia di sicurezza sul lavoro sono diventati sempre più frequenti e incisivi. Un cambiamento che sta mettendo in difficoltà molte imprese, soprattutto quelle che non sono pienamente in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Spesso, infatti, gli imprenditori si rendono conto delle irregolarità solo al momento dell’ispezione, quando ormai è troppo tardi. Anche una sola mancanza può comportare conseguenze pesanti: sanzioni economiche elevate, sospensione dell’attività e, nei casi più gravi, responsabilità dirette.

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    • Tra le violazioni più comuni c’è la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, un obbligo fondamentale per ogni azienda. In questi casi le sanzioni possono superare i 5.000 euro e aumentare sensibilmente in base al numero di dipendenti coinvolti. Se la percentuale di lavoratori non formati è elevata, si può arrivare persino alla sospensione dell’attività. Particolarmente grave è anche l’assenza del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi, obbligatorio per tutte le imprese con almeno un dipendente. In questo caso il datore di lavoro rischia non solo una multa significativa, ma anche l’arresto.

    Non meno rilevante è la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, i cosiddetti DPI, che devono essere forniti e resi obbligatori per i lavoratori. Anche qui le sanzioni sono importanti e, in caso di infortunio, possono trasformarsi in responsabilità penali. Tra le irregolarità più frequenti rientrano inoltre la mancanza di estintori o di adeguati presidi antincendio, così come l’assenza della cassetta di primo soccorso, che deve essere sempre presente, completa e aggiornata. In entrambi i casi sono previste sanzioni economiche e l’obbligo immediato di adeguamento.

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    • Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda la nomina e la formazione delle figure obbligatorie, come il responsabile della sicurezza (RSPP) e gli addetti antincendio e primo soccorso. La loro assenza comporta ulteriori sanzioni e aumenta le responsabilità in caso di incidenti. È importante sottolineare che molte di queste sanzioni non derivano da situazioni di pericolo evidente, ma da carenze documentali o formative. Essere in regola, quindi, non significa solo evitare multe, ma anche garantire la continuità dell’attività e la tutela dei lavoratori.

    In questo contesto diventa fondamentale affidarsi a professionisti del settore. Realtà come Inaugis, specializzata nella formazione e consulenza sulla sicurezza sul lavoro, supportano le imprese del territorio nel verificare la conformità normativa, mettersi in regola e prevenire rischi futuri. Aspettare un controllo non è mai la scelta giusta. Agire in anticipo permette di evitare problemi e lavorare con maggiore serenità.

    Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile visitare www.inaugis.it oppure contattare Inaugis al 333 4887974. La sicurezza non è burocrazia: è tutela dell’impresa.

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