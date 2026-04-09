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A scuola di sartoria a CVetrano. La Regione finanzia un corso. Partecipazione gratuita

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di: Publiredazionale - del 2026-04-09

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Immagine articolo: A scuola di sartoria a CVetrano. La Regione finanzia un corso. Partecipazione gratuita

C’è un mestiere che per decenni è stato il cuore dell’artigianato italiano e che oggi rischia di scomparire: quello della sarta. Un lavoro fatto di precisione, creatività e passione, che per anni è stato tramandato di generazione in generazione e che oggi torna ad essere una concreta opportunità occupazionale.

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    • In un momento in cui si riscopre il valore della qualità, delle riparazioni e dei capi su misura, la figura della sarta torna ad essere sempre più richiesta. Atelier, negozi di abbigliamento e laboratori artigianali sono infatti alla continua ricerca di personale qualificato, mentre diminuisce il numero di persone che scelgono di intraprendere questa professione.

    Per questo motivo diventa fondamentale investire nella formazione e nel rilancio dei mestieri artigianali, che possono rappresentare una vera occasione di inserimento lavorativo anche in tempi brevi.

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    • Proprio in questa direzione nasce un corso gratuito per sarta, finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Avviso 1 POC, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali e valorizzare competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro.

    Il corso si svolgerà a Castelvetrano presso la sede Formasys in via Virgilio Titone. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso la sede Formasys oppure contattare il numero 3334887974.

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