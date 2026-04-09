A scuola di sartoria a CVetrano. La Regione finanzia un corso. Partecipazione gratuita

di: Publiredazionale - del 2026-04-09

C’è un mestiere che per decenni è stato il cuore dell’artigianato italiano e che oggi rischia di scomparire: quello della sarta. Un lavoro fatto di precisione, creatività e passione, che per anni è stato tramandato di generazione in generazione e che oggi torna ad essere una concreta opportunità occupazionale.

In un momento in cui si riscopre il valore della qualità, delle riparazioni e dei capi su misura, la figura della sarta torna ad essere sempre più richiesta. Atelier, negozi di abbigliamento e laboratori artigianali sono infatti alla continua ricerca di personale qualificato, mentre diminuisce il numero di persone che scelgono di intraprendere questa professione.

Per questo motivo diventa fondamentale investire nella formazione e nel rilancio dei mestieri artigianali, che possono rappresentare una vera occasione di inserimento lavorativo anche in tempi brevi.

Proprio in questa direzione nasce un corso gratuito per sarta, finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Avviso 1 POC, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali e valorizzare competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Il corso si svolgerà a Castelvetrano presso la sede Formasys in via Virgilio Titone. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso la sede Formasys oppure contattare il numero 3334887974.