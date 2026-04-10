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Formazione e lavoro, nuova scuola superiore agraria tra Castelvetrano, Partanna e Santa Ninfa

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di: Publiredazionale - del 2026-04-10

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Immagine articolo: Formazione e lavoro, nuova scuola superiore agraria tra Castelvetrano, Partanna e Santa Ninfa

(ph. Adobe Stock)

Nuove opportunità formative per i giovani del territorio: è stato attivato tra Castelvetrano, Partanna e Santa Ninfa un percorso di istruzione superiore con indirizzo agrario, pensato per coniugare competenze tecniche e prospettive occupazionali.

Allegati

Scarica il File: Modulo formazione agraria (656 KB)

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    • Il corso, completamente gratuito, offre agli studenti un percorso strutturato che unisce formazione teorica e pratica. Al termine del quarto anno, gli iscritti conseguiranno un diploma di scuola superiore come tecnico agricolo e operatore in aziende turistico-alberghiere, una figura professionale sempre più richiesta in un contesto in cui agricoltura e turismo sono fortemente integrati. Già al termine del secondo anno è previsto il rilascio di un attestato di qualifica professionale, utile per un primo inserimento nel mondo del lavoro.

    Tra i punti di forza dell’offerta formativa vi sono la fornitura gratuita di tablet e libri di testo, borse di studio per gli studenti meritevoli e la possibilità di partecipare al progetto Erasmus con esperienze all’estero. Non mancano inoltre uscite didattiche e attività sul territorio, fondamentali per una formazione completa. Il corso è aperto a tutti i ragazzi dai 13 ai 18 anni non ancora compiuti. Per facilitare la frequenza, è previsto anche il servizio di scuolabus. Un’iniziativa che punta a valorizzare le risorse locali e a offrire ai giovani concrete opportunità di crescita personale e professionale.

  • H7 test

    • Alla domanda (in allegato) si deve allegare Carta d'identità e tessera sanitaria di almeno un genitore (anche del minore) e la copia della Licenza Media

    Per info contattare il 3476350728

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