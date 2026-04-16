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Un ristorante nel centro storico di CVetrano. “Cavourria” apre e avvia ricerca personale

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di: Publiredazionale - del 2026-04-16

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A Castelvetrano è pronta per aprire una nuova attività nel cuore della città. In Piazza Cavour 18 sta per nascere “Cavourria Ristorante”, un progetto che punta a contribuire alla valorizzazione e alla vitalità del centro urbano. Il locale proporrà principalmente piatti a base di pesce, affiancati da una selezione di carne, il tutto in un ambiente moderno ed elegante. L’apertura è prevista a breve, con ulteriori dettagli che saranno comunicati nei prossimi giorni. 

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    • I titolari sono alla ricerca di personale per completare lo staff, in particolare camerieri con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, corredato di foto e lettera di presentazione, all’indirizzo email: cavourriaristorante@gmail.com.

    Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

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