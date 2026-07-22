Incendio all'ingresso di Salemi, il sindaco Scalisi: «Grazie a chi ha evitato il peggio»

di: Redazione - del 2026-07-22

Un vasto incendio ha interessato nelle ultime ore l'ingresso di Salemi, lungo la Strada Statale 188, rendendo necessaria la chiusura temporanea dell'arteria e la deviazione del traffico proveniente da Marsala. Le fiamme sono state successivamente domate senza provocare feriti. Sull'accaduto è intervenuto il Sindaco Vito Scalisi, che ha voluto ringraziare tutte le forze impegnate nell'emergenza.

Il Sindaco di Salemi, Vito Scalisi, ha seguito costantemente l'evolversi dell'emergenza, mantenendosi in contatto con le autorità competenti presenti sul territorio.

«Ho seguito con apprensione l'evolversi della situazione, in costante contatto con le autorità competenti. Dai primi accertamenti l'incendio non sembrerebbe essere di natura dolosa. Fortunatamente le fiamme sono state domate e, soprattutto, non si registrano danni alle persone», ha dichiarato il primo cittadino.

Scalisi ha quindi espresso un sentito ringraziamento a quanti hanno preso parte alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

«Il mio grazie va ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale e alla Protezione Civile per il grande lavoro svolto sul posto, alla Polizia Municipale per il supporto nella gestione della viabilità e dell'emergenza e, in modo particolare, ai cittadini che hanno messo a disposizione le proprie autobotti, garantendo un punto d'acqua nelle immediate vicinanze dell'incendio e contribuendo concretamente a fermare l'avanzata delle fiamme».

Il sindaco ha infine voluto sottolineare il valore della collaborazione dimostrata dalla comunità durante le fasi più critiche dell'emergenza: «In momenti come questo emerge la vera forza di una comunità. Grazie a tutti per il senso di responsabilità e la solidarietà dimostrati».