Urologia senza aria condizionata, Cambiamo Volto al Territorio: "Dopo un mese nessun intervento"

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-24

A oltre un mese dalla denuncia sulle condizioni dei corridoi del reparto di Urologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, il movimento politico Cambiamo Volto al Territorio torna a sollevare il problema, denunciando che nulla sarebbe cambiato.

Il presidente Andrea La Rocca e il coordinatore provinciale Vincenzo Fici affermano che pazienti e familiari continuano ad attendere visite, prericoveri e ricoveri in locali privi di aria condizionata, nonostante le rassicurazioni ricevute dopo la prima segnalazione. Secondo il movimento, l'assessore Poma aveva assicurato un immediato interessamento presso la direzione dell'ASP di Trapani, ma agli impegni assunti non sarebbero seguiti interventi concreti.

Cambiamo Volto al Territorio chiede quindi all'ASP di Trapani di spiegare le ragioni del mancato intervento e sollecita il sindaco di Trapani, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, a intervenire per ottenere una rapida soluzione. Il movimento annuncia infine che continuerà a denunciare pubblicamente la vicenda fino a quando non saranno ripristinate condizioni adeguate per pazienti e operatori sanitari.