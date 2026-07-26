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Egadi, mare in tempesta: operazione di salvataggio a Levanzo, recuperati sette migranti

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di: Redazione - del 2026-07-26

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Immagine articolo: Egadi, mare in tempesta: operazione di salvataggio a Levanzo, recuperati sette migranti

(ph. Immagine di repertorio )

Un SOS lanciato automaticamente da un dispositivo di emergenza e il rapido coordinamento tra Vigili del Fuoco e Guardia Costiera hanno permesso di salvare sette migranti rimasti bloccati nella notte sulla scogliera di Levanzo, nelle isole Egadi. L'allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando il segnale di emergenza è stato ricevuto e immediatamente inoltrato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Trapani, che ha attivato le procedure di soccorso.

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    • Una squadra del Comando provinciale si è diretta al porto di Trapani con l'intenzione di raggiungere l'isola via mare. Le proibitive condizioni meteo-marine, però, con una forte mareggiata in corso, hanno reso impossibile l'utilizzo delle imbarcazioni in dotazione ai Vigili del Fuoco. Per questo è stato immediatamente attivato il coordinamento con la Capitaneria di Porto. Grazie all'impiego di un'unità navale della Guardia Costiera e alla collaborazione tra i due Corpi, i soccorritori sono riusciti a raggiungere Levanzo, superando le difficili condizioni del mare.

    L'intervento si è concentrato nella zona di Cala Tramontana, dove sette persone erano rimaste bloccate sulla scogliera, senza possibilità di allontanarsi a causa della violenza delle onde. Dai primi accertamenti è emerso che si trattava di migranti, presumibilmente di nazionalità iraniana. Con l'ausilio di un tender, due soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco e il personale della Guardia Costiera hanno raggiunto i naufraghi, provvedendo al loro recupero e al successivo trasferimento in sicurezza a bordo dell'unità navale.

    Una volta approdati al porto di Trapani, i sette migranti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le prime visite mediche e la verifica delle loro condizioni di salute. Successivamente sono stati presi in carico dalle autorità competenti per le procedure di identificazione e assistenza previste dalla normativa.

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