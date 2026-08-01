Castelvetrano, in fiamme i magazzini dell'ex Giardino degli Esperidi: sul posto i Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2026-08-01

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio all'interno dei magazzini del Giardino degli Esperidi, struttura confiscata situata lungo la SS115. Le fiamme hanno interessato alcuni locali dove erano custoditi vecchi frigoriferi e materiale di vario genere. Secondo le prime informazioni, l'incendio potrebbe essere di natura dolosa: il rogo, infatti, sarebbe partito contemporaneamente da più punti della struttura, circostanza che sarà oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano, impegnati nelle operazioni di spegnimento. A supporto sarebbe in arrivo anche una seconda squadra proveniente da Marsala. La struttura, nonostante negli anni sia stata più volte saccheggiata, potrebbe ancora essere recuperata e destinata a finalità sociali o istituzionali.

L'area lungo la SS115 è già stata più volte al centro della cronaca. In passato era stata segnalata come rifugio di senza fissa dimora e cittadini extracomunitari e, nel tempo, è diventata anche una discarica abusiva con l'abbandono di rifiuti e materiali di ogni genere. Saranno adesso le indagini a chiarire l'origine dell'incendio e ad accertare eventuali responsabilità.