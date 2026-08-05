Un gesto d'amore che salva vite: eseguito un prelievo multiorgano all'ospedale di Trapani

di: Comunicato Stampa - del 2026-08-05

L'ennesima testimonianza di straordinaria generosità si è concretizzata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove è stato eseguito un complesso intervento di prelievo multiorgano su un paziente deceduto nel reparto di Anestesia e Rianimazione. L'intera procedura ha richiesto il lavoro di un'équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri e tecnici, impegnati per oltre 24 ore nelle delicate fasi di accertamento della morte, prelievo, conservazione e trasferimento degli organi verso i centri trapianto.

Nel dettaglio, il cuore è stato prelevato da un'équipe di cardiochirurghi proveniente dalla Puglia ed è stato destinato a un paziente in attesa di trapianto a Bari. Il fegato e i reni sono stati trasferiti all'Ismett di Palermo, mentre le cornee sono state inviate alla banca delle cornee per essere successivamente utilizzate in interventi di trapianto.

Il commissario straordinario dell'Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, ha espresso profonda riconoscenza alla famiglia del donatore che, nel momento del dolore per la perdita del proprio caro, ha scelto di trasformare quella sofferenza in un gesto di straordinaria solidarietà, offrendo una concreta speranza di vita ad altri pazienti. Un ringraziamento è stato rivolto anche a tutto il personale sanitario coinvolto, che ha operato con professionalità, tempestività ed efficienza, rendendo possibile il buon esito dell'intera procedura.