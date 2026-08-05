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Quando la lucidatura pavimenti è arte, storia e innovazione. Ditta Chiaramonte festeggia 50 anni tra nuove sfide e antiche tecniche

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di: Publiredazionale - del 2026-08-05

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Immagine articolo: Quando la lucidatura pavimenti è arte, storia e innovazione. Ditta Chiaramonte festeggia 50 anni tra nuove sfide e antiche tecniche

Far rinascere il legno di un parquet o far brillare un marmo dopo tanti anni. Non è solo un lavoro ma è soprattutto passione e dedizione verso qualcosa che è più un’arte tramandata da padre in figlio. È la storia della Ditta Castelvetranese Chiaramonte, realtà d'eccellenza specializzata nella levigatura, lucidatura e restauro di superfici in marmo, granito, mosaici, cementine, graniglie e parquet. L'attività ha preso il via cinquant'anni fa grazie all'intuizione e alla manualità del fondatore Saro Chiaramonte, pioniere di un'arte antica fondata su precisione, dedizione e rispetto per la materia prima. Un'eredità culturale e professionale che è stata raccolta e proiettata nel futuro grazie ai figli Tonino e Gioacchino.

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    • Una professionalità sempre più richiesta anche alla luce del fatto che sempre più stranieri decidono di acquistare casa in Sicilia. Ed è così che antiche abitazioni o ville chiuse da anni rivedono la luce con interventi minimali che spesso hanno come obiettivo quello di mantenere più possibile il dna dell’immobile e la sua storia intrinseca. “Uno dei fondamentali elementi delle antiche abitazioni - ci raccontano dalla Ditta Chiaramonte- è il pavimento. Recuperarlo e farlo splendere come in origine è un compito arduo e delicato da svolgere con attenzione, meticolosità e passione. Rinnovare la bellezza dei pavimenti è non solo un mestiere ma rappresenta una vera e propria eredità. Così come far rinascere un parquet è come dare nuova vita al legno che torna a riflettere luce all’intero ambiente”.

    Oggi la Ditta Chiaramonte coniuga la tradizione con un'evoluzione costante. L'azienda ha rinnovato i propri metodi operativi introducendo tecniche all'avanguardia, macchinari di ultima generazione e prodotti eco-compatibili ad alte prestazioni. Un percorso di aggiornamento continuo grazie ai figli Tonino e Gioacchino, sostenuto dalla collaborazione con aziende leader a livello nazionale e internazionale nel settore del trattamento delle superfici.

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    • Come fanno sapere dalla ditta Chiaramonte: “Ogni superficie viene trattata riconoscendone l'identità e la storia. Che si tratti di un marmo pregiato da riportare allo splendore originario, di un mosaico da restaurare con cura certosina, delle cementine di un'abitazione d'epoca o di un parquet da rivitalizzare, l'obiettivo resta l'eccellenza del risultato. Il segreto di un cinquantennio di attività risiede nella capacità di unire l'esperienza artigianale alla tecnologia moderna, mantenendo come punti di riferimento la serietà, la puntualità e la cura per il dettaglio”.

    Per info: Cell. 373 556 55 21 o visita il sito https://levigatura-pavimenti.com/



     

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