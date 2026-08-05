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Tampona auto tra Triscina e CVettano e scappa ferendo le persone a bordo. L’appello della figlia

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di: Redazione - del 2026-08-05

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Immagine articolo: Tampona auto tra Triscina e CVettano e scappa ferendo le persone a bordo. L’appello della figlia

Oggi, sulla Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Triscina e Castelvetrano e prima del semaforo, si è verificato un violento tamponamento ai danni di un'automobile. L'impatto è stato molto forte, al punto da schiacciare completamente la parte posteriore del veicolo. Le persone a bordo hanno riportato delle conseguenze fisiche, tra cui un trauma al braccio e vari colpi alla schiena e alla testa dovuti alla violenza dello scontro.
L'aspetto che suscita maggiore sdegno e preoccupazione, oltre ai gravi danni materiali, è la fuga del responsabile, allontanatosi senza prestare alcun soccorso. A denunciare sui social lanciando un appello è Maria Signorello:

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • «Si fa un appello a chiunque si trovasse in quella zona e avesse assistito ai fatti, affinché fornisca qualsiasi dettaglio utile e condivida il messaggio per risalire all'autore del gesto».

    Si chiede a tutti la massima collaborazione e diffusione di queste informazioni, poiché chiunque può avere visto qualcosa di importante. L'obiettivo non è la vendetta, bensì l'accertamento della verità e delle responsabilità, affinché venga fatta giustizia per un comportamento irresponsabile che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.”

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