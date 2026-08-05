Ospedale di Castelvetrano, presa di posizione del sindaco di Poggioreale

di: Mariano Pace - del 2026-08-05

Ancora una “presa di posizione” del sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo, finalizzata al potenziamento dell’ospedale civile di Castelvetrano. Una richiesta indirizzata alla Regione Siciliana. “Si richiede-evidenzia il sindaco Palermo-che vengano pienamente attuati i piani di potenziamento dell’ospedale di Castelvetrano, punto di riferimento dell’assistenza sanitaria di tutti i comuni della Valle del Belice.

“Quello di Castelvetrano - rimarca il sindaco Carmelo Palermo - è un ospedale dove operano medici e operatori sanitari di grande professionalità ed esperienza, ma in condizioni logistiche e operative caratterizzate da molte criticità, che sono state già segnalate ai vertici dell’Asp.

Nei giorni scorsi - continua il sindaco - ho avuto una interlocuzione con il Commissario straordinario dell'Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, che ha preso atto delle segnalazioni ricevute e ha garantito che saranno adottati i necessari interventi. Debbo riconoscere, comunque, il grande lavoro che sta facendo la Pulvirenti per rendere più efficienti i servizi sanitari in tutta la provincia”.

Il sindaco Carmelo Palermo, infine,intende ringraziare pubblicamente i medici, gli infermieri e tutto il personale ausiliario del reparto di cardiologia. “Nei giorni scorsi ho avuto modo di apprezzare, da paziente, la grande professionalità e la passione che caratterizzano medici, infermieri e operatori ausiliari dell’Unità Operativa diretta di Cardiologia ed Emodinamica. La sanità-aggiunge il sindaco- spesso suscita critiche e legittime preoccupazioni da parte dei cittadini, ma quando garantisce buoni livelli di assistenza, bisogna darne merito a chi si adopera con grande spirito di servizio ed ottime competenze”.