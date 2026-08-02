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Oltre trent’anni anni da innocente in carcere. Fabrizio Ferracane al cinema sarà Beniamino Zuncheddu

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di: Comunicato Stampa - del 2026-08-02

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Immagine articolo: Oltre trent’anni anni da innocente in carcere. Fabrizio Ferracane al cinema sarà Beniamino Zuncheddu

‘Zustissia’, il film sulla storia di Beniamino Zuncheddu con Fabrizio Ferracane e Michele Riondino, dal 15 ottobre al cinema. l'attore castelvetranese torna sul grande schermo in un film che farà discutere. Il film di Francesco Piras racconta il più lungo errore giudiziario della Repubblica: 33 anni di carcere per un innocente. Il caso è avvenuto in Sardegna .Zuncheddu , è stato rimesso in libertà perchè non aveva commesso il fatto. Era stato condannato pe un grave omicidio. Piperfilm e Palomar annunciano l’uscita di ‘Zustissia’, il nuovo film di Francesco Piras che arriverà nelle sale italiane dal 15 ottobre. 

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    • Al centro della storia c’è Beniamino Zuncheddu, l’uomo che ha trascorso 33 anni in carcere per un triplice omicidio che non ha commesso. Nel cast protagonisti Fabrizio Ferracane nei panni di Zuncheddu e Michele Riondino in quelli del giovane avvocato che decide di riaprire il caso. Con loro Francesco Colella, Geppi Cucciari e la partecipazione di Philippine Leroy-Beaulieu. Siamo nel 1991. Sui monti del Sud Sardegna avviene un triplice omicidio. Le indagini sono lampo e portano alla rapida condanna di Beniamino Zuncheddu. Tre gradi di giudizio celebrati nell’arco di un solo anno bastano a infliggergli la pena dell’ergastolo. Zuncheddu resta in carcere per 25 anni. Poi un giovane avvocato decide di intraprendere, una lunga battaglia legale per restituirgli la libertà. Una battaglia contro il tempo, contro le carte e contro un sistema che sembrava aver già scritto la parola fine. 

    Un titolo che dice tutto ‘Zustissia’ in sardo significa “giustizia”. Ed è proprio il tema della giustizia mancata e poi cercata il cuore del film. Francesco Piras costruisce un racconto che è insieme cronaca, dramma giudiziario e storia civile, senza retorica ma con la forza di una vicenda vera che ha segnato la Sardegna e l’Italia. La produzione è di Piperfilm e Palomar, a conferma di un cinema italiano che torna a raccontare le storie dal territorio con un cast di grande spessore. Accanto ad attori affermati come, Ferracane e Riondino, anche volti noti del livello di Geppi Cucciari e Francesco Colella. Presente anche , Philippine Leroy-Beaulieu. 

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