Marinella, scalinata dello Scalo di Bruca già sporca dopo la pulizia: il Comune annuncia tolleranza zero

di: Comunicato Stampa - del 2026-08-02

A meno di ventiquattro ore dall'intervento di pulizia effettuato dagli operatori comunali, la scalinata che conduce allo Scalo di Bruca di Marinella di Selinunte è stata nuovamente trovata invasa da bottiglie di vetro e rifiuti abbandonati. L'Amministrazione comunale condanna con fermezza l'episodio, definendolo un gesto che mortifica il lavoro degli addetti al decoro urbano e danneggia l'immagine della borgata marinara.

Nel frattempo, è stato finanziato dalla Regione Siciliana il nuovo sistema di videosorveglianza con telecamere dotate di intelligenza artificiale per Marinella di Selinunte e Triscina, mentre è in corso l'iter per l'affidamento del nuovo impianto di videosorveglianza cittadino.

L'obiettivo è individuare e sanzionare chi continua ad abbandonare rifiuti o a deturpare gli spazi pubblici. Il Comune ribadisce che non ci sarà alcuna tolleranza nei confronti degli autori di tali comportamenti, che potranno essere chiamati a rispondere sotto il profilo amministrativo, civile e, nei casi previsti dalla legge, anche penale. Il rispetto del territorio, sottolinea l'Amministrazione, è un dovere condiviso da tutta la comunità.