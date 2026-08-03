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Salemi, tutto pronto per la XXII edizione della Sagra della Busiata, in programma dal 4 al 7 agosto

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del 2026-08-03

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Immagine articolo: Salemi, tutto pronto per la XXII edizione della Sagra della Busiata, in programma dal 4 al 7 agosto

Quattro serate all'insegna della buona cucina, della musica e della cultura, che renderanno ancora una volta il borgo uno dei luoghi più vivi e autentici della Sicilia. La manifestazione, promossa dal Comune di Salemi in collaborazione con Pro Loco Salemi – UNPLI e i ristoratori locali, è stata insignita dell'ambito riconoscimento di "Sagra di Qualità" da parte dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Un marchio che certifica l'eccellenza nella valorizzazione del territorio, nella sostenibilità e nella partecipazione della comunità.

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    • Protagonista assoluta sarà come sempre la busiata, pasta tipica salemitana dalla caratteristica forma a spirale, proposta in dodici versioni diverse a cura di ristoratori, chef e produttori locali. Le postazioni gastronomiche saranno dislocate lungo l'intero circuito del centro storico, da Piazza Libertà fino al Castello Normanno Svevo, tra cortili, vicoli e piazze e saranno affiancate da un genere musicale differente, con esibizioni live che renderanno l'atmosfera unica e coinvolgente. Ogni piatto sarà accompagnato da un calice di vino del territorio per un prezzo complessivo di 7 euro (8 euro per la versione gluten free). Le vie del borgo saranno animate anche dalla musica itinerante della Sud Street Band. In contemporanea si svolgerà il Festival Internazionale del Folklore, con spettacoli che animeranno le piazze del centro storico.

    Grande attenzione anche alla sostenibilità ambientale: l'intero evento è plastic free e tutto il materiale da servizio sarà ecologico e biodegradabile, in linea con l'impegno del Comune per la tutela dell'ambiente e il rispetto delle buone pratiche promosse dalle Sagre di Qualità.
    Durante la manifestazione sarà inoltre possibile visitare musei e chiese del centro storico grazie alle aperture straordinarie serali. Spazio anche alle famiglie con bambini grazie ai laboratori della busiata e alle attività dedicate.

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    • L'ingresso all'evento è gratuito. Per facilitare l'accesso sarà attivo un servizio bus navetta tra Piazza Scalisi e Piazza Libertà (2 euro A/R).

    "Ci stiamo preparando a vivere una nuova edizione della Sagra della Busiata – dichiarano il sindaco Vito Scalisi e gli assessori alle Attività produttive e al Turismo Salvatore Caruccio e Pietro Crimi - È la festa della nostra tradizione, che cresce ogni anno grazie al lavoro di istituzioni, associazioni, ristoratori e cittadini. Invitiamo tutti a venire a scoprire il gusto autentico del nostro paese".

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