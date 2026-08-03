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Castelvetrano, Amministrazione smentisce le voci sul servizio ingombranti: «Prenotazioni regolarmente attive»

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di: Comunicato Stampa - del 2026-08-03

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Immagine articolo: Castelvetrano, Amministrazione smentisce le voci sul servizio ingombranti: «Prenotazioni regolarmente attive»

(ph. foto di repertorio)

 

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    • L'Amministrazione comunale di Castelvetrano interviene, attraverso la pagina social, per fare chiarezza sulle notizie diffuse nelle ultime ore sui social network riguardo al servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti, definendole prive di fondamento.

    Dal Comune precisano che il servizio è pienamente operativo e che il sistema di prenotazione online, gestito dalla Sager, è regolarmente funzionante. La piattaforma consente fino a 72 conferimenti giornalieri presso l'autoparco comunale e, allo stato attuale, risultano ancora numerose disponibilità per i prossimi giorni. L'introduzione della prenotazione online è stata pensata per rendere il servizio più efficiente, ordinato e facilmente accessibile, evitando attese e permettendo ai cittadini di scegliere autonomamente il giorno e la fascia oraria per il conferimento dei rifiuti ingombranti.

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    • L'Amministrazione ricorda inoltre che il precedente numero telefonico utilizzato per il servizio non è più attivo e non è più collegato alle attività di ritiro degli ingombranti, della raccolta del fogliame o alla gestione delle segnalazioni relative a disservizi.

    Per ricevere informazioni o assistenza, l'unico recapito ufficiale resta il Numero Verde 800 126795.

    Infine, il Comune invita la cittadinanza a consultare esclusivamente i canali istituzionali per ottenere informazioni corrette e aggiornate, evitando la diffusione di notizie non verificate che potrebbero creare disorientamento tra gli utenti.

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