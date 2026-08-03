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Coltivazioni di marijuana in appartamento, uomo arrestato dai carabinieri

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di: Comunicato Stampa - del 2026-08-03

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Immagine articolo: Coltivazioni di marijuana in appartamento, uomo arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, un soggetto di origini italiane sorpreso a detenere droga e attrezzatura per la coltivazione.

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    • I Carabinieri, insospettiti dall’andirivieni di soggetti dall’abitazione di residenza e a seguito di approfondimenti informativi condotti d’iniziativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo all’interno dell’appartamento quasi 200 gr. di infiorescenze di sostanza stupefacente tipo marijuana, circa 300 grammi di foglie ed arbusti della medesima sostanza, un bilancino di precisione e attrezzatura e materiale vario per la coltivazione e confezionamento della sostanza. L’uomo è stato per ciò arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

    Si precisa che il procedimento penale si trova tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.

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