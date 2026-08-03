Fiamme sulla SS 188: decisivo il tempestivo avvistamento dei volontari di Santa Ninfa

di: Redazione - del 2026-08-03

Un incendio di interfaccia è divampato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 188, in direzione Partanna. L'allarme è scattato intorno alle ore 16, quando il rogo è stato avvistato dalla squadra dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Santa Ninfa, consentendo un rapido intervento dei mezzi antincendio.

Sul posto sono intervenute le squadre dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Santa Ninfa e dell'Associazione Gisella di Partanna, che hanno lavorato senza sosta per contenere e spegnere le fiamme. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle ore 17:30, dopo circa tre ore di intervento complessivo.

Secondo le prime valutazioni, l'incendio potrebbe essere di origine dolosa. Nell'area interessata, infatti, era presente un notevole accumulo di rifiuti, tra cui spazzatura e materiale plastico, elementi che fanno ipotizzare un innesco volontario.

L'intervento delle squadre di volontariato ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente alla vegetazione circostante, scongiurando conseguenze ben più gravi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta origine del rogo.