  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Caso Maiorana, l'appello della madre alla Procura: «Ci sono ancora troppe ombre, si indaghi anche sui presunti rapporti con Messina Denaro»

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-08-03

Commenti
Immagine articolo: Caso Maiorana, l'appello della madre alla Procura: «Ci sono ancora troppe ombre, si indaghi anche sui presunti rapporti con Messina Denaro»

A diciannove anni dalla scomparsa dell'imprenditore edile Antonio Maiorana e del figlio Stefano, Rossella Accardo torna a chiedere con forza la riapertura delle indagini. La donna ha rivolto un appello alla Procura di Palermo, dopo essersi confrontata nei giorni scorsi con la Commissione regionale Antimafia presieduta da Antonello Cracolici e aver sollecitato anche il procuratore Maurizio De Lucia.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Antonio e Stefano Maiorana scomparvero il 3 agosto 2007 dopo avere lasciato un cantiere edile di Isola delle Femmine. La loro auto fu ritrovata successivamente nel parcheggio dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Negli anni sono stati aperti diversi filoni investigativi, tutti poi archiviati.

    Secondo Rossella Accardo, restano però numerosi aspetti ancora irrisolti. Tra questi, le impronte rinvenute sull'autovettura del figlio, che, a suo dire, non sarebbero mai state attribuite. Per questo motivo la famiglia ha depositato una memoria sia alla Commissione regionale Antimafia sia alla Procura di Palermo, chiedendo che vengano svolti nuovi accertamenti.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Nel suo appello, la madre di Stefano Maiorana richiama anche presunti elementi che, a suo avviso, meritano ulteriori verifiche investigative. In particolare riferisce che l'allora compagna dell'ex marito avrebbe parlato dell'esistenza di documenti e supporti informatici contenenti informazioni rilevanti sulla vicenda, facendo riferimento anche a presunte frequentazioni con ambienti mafiosi e a possibili collegamenti con l'ex superlatitante, oggi deceduto, Matteo Messina Denaro. Si tratta di circostanze che la donna chiede vengano approfondite dagli investigatori e che, allo stato, non risultano accertate.

    Rossella Accardo ha inoltre ricordato un episodio avvenuto poco dopo la scomparsa: secondo il suo racconto, l'ex compagna di Antonio Maiorana avrebbe consegnato ai suoceri alcuni documenti e un cd, sostenendo che quel materiale avrebbe potuto portare all'arresto di alcune persone. Dopo poche settimane, però, avrebbe chiesto la restituzione di tutto il materiale, del quale, da allora, non si sarebbe più saputo nulla.

    «Vorrei che quella vicenda fosse chiarita – sostiene Rossella Accardo –. Bisogna capire che fine abbiano fatto quei documenti, a chi siano stati consegnati e cosa contenesse quel cd. Dopo diciannove anni chiediamo ancora una volta che chi sa qualcosa trovi il coraggio di parlare».

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    03 Agosto - Triscina, corse notturne e schiamazzi nel parcheggio del Parco: "Segnaliamo da anni, ma nessuno interviene"

    31 Luglio - A29, chilometri di birilli spartitraffico verso Mazara: «Perché restringere la carreggiata senza operai al lavoro?»

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    I più letti

    Castelvetrano, sequestro da oltre 2,5 milioni di euro: imprenditore dell'olio indagato per bancarotta fraudolenta aggravata

    Marinella, lite per futili motivi finisce nel sangue: un ferito

    Castelvetrano, arrestate dai Carabinieri due persone responsabili di numerosi furti

    Marinella, ancora una rissa nella notte tra stranieri. Due persone con ferite gravi in Ospedale

    Rissa a Marinella, perde un occhio uno dei due feriti. Indagano i Carabinieri