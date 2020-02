Demolizioni a Triscina. La Guardia di Finanza sequestra un’area di deposito destinata alla caratterizzazione dei rifiuti

del 2020-02-16

La Guardia di Finanza di Castelvetrano ha posto sotto sequestro un’area nei pressi della via 57 a Triscina. La misura cautelare e’ finalizzata ad accertare se lo smaltimento dei rifiuti vari è stato fatto secondo il corretto disciplinare dei rifiuti che sono depositati nell’area sequestrata dallo scorso Dicembre e adibita dalla Cogemat a deposito di materiale di varia natura in attesa dello smaltimento.

“Probabilmente la guardia di finanza si è attivata dopo i vari esposti presentati” come conferma Biagio Sciacchitano.

Questa area, tuttavia, non e’ una discarica abbandonata ma una zona individuata appositamente in attesa di essere “caratterizzata” ovvero i rifiuti di vario tipo ivi presenti (eternit, plastica, sfabbricidi etc..) erano stati depositati in attesa di essere separati per materiale in modo da consentire i conferimenti negli impianti previsti per legge. Non si esclude che la Guardia di Finanza, una volta accertati questi fatti, provveda al dissequestro dell’area.