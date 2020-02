Bevande e acquisti on line. Aumentano le vendite presso gli e-commerce specializzati

di: Luca Beni - del 2020-02-21

Il suo nome completo è Scotch Whisky ma molti lo conoscono anche solo come Scotch. Si tratta di una bevanda alcolica molto amata e diventata iconica anche grazie alla sua presenza in molteplici pellicole cinematografiche, in cui viene sorseggiata da protagonisti carismatici. Per vivere appieno il suo gusto intenso, però, è importante fare la scelta giusta e acquistare questo alcolico solo in negozi specializzati.

Scotch Whisky dove acquistarlo

Lo Scotch Wisky è un distillato d'orzo la cui produzione è stata fissata addirittura dal Parlamento Britannico, con un apposito atto. La sua terra natia è la Gran Bretagna e in particolare la Scozia è quella che detiene la produzione delle bottiglie più ricercate. Ne esistono di numerose tipologie.

Se si vuole solo il meglio, facendo un giro nei negozi fisici della propria città o provincia ci si accorgerà ben presto che la scelta è limitata e i prezzi abbastanza elevati: questo è il motivo principale per il quale negli ultimi tempi sono di molto aumentate le vendite di questi Scotch Whisky sui portali di e-commerce come per esempio Sapori dei Sassi. Si tratta di shop da visitare online che hanno delle vetrine dove è facile visualizzare i prodotti e leggerne le caratteristiche, tranquillamente da casa, utilizzando il PC, il tablet o lo smartphone.

In questo modo, c'è la possibilità di visualizzare le caratteristiche e il prezzo degli articoli, di risparmiare qualcosa, grazie ai prezzi più competitivi, e avere una bevanda di ottima qualità. Una volta fatta la scelta, un ulteriore vantaggio è quello di vedersi recapitare la bottiglia, perfettamente imballata, presso la propria abitazione senza doversi spostare per raggiungere un differente luogo di ritiro.

Caratteristiche degli Scotch Whisky

Gli Scotch Whisky sono così apprezzati per il loro sapore caratteristico. Le differenti sfumature nel gusto sono date dalla lavorazione della materia prima e dell'invecchiamento che hanno subito. Oltre a queste, però, ci sono moltissimi altri elementi che bisogna considerare quando si decide di acquistare una bottiglia di Scotch Whisky:

- Il tipo di legno con cui sono state realizzate le botti in cui viene lasciato maturare: è proprio questo che conferisce delle note più ruvide e intense al sapore;

- Dove si trova la località di provenienza: infatti, la bevanda assorbe note di salsedine se si tratta di un'isola o un territorio costiero, invece si sentono più le fragranze di bosco se si produce in collina o in montagna;

- L’utilizzo esclusivo dell'orzo (Single Malt) o l'aggiunta di altri cereali (Blended Malt): un aspetto influisce anche il prezzo;

- Tipo di distillazione: può essere discontinua o a colonna. Il primo processo è più lento e minuzioso: s'imposta con cura la temperatura di riscaldamento e si ripuliscono i vari elementi quando si termina. Quella a colonna, invece, è continua quindi si tratta di un procedimento industriale, che punta a una maggior produzione in meno tempo.

Tutti questi aspetti influenzano molto il sapore di uno Scotch Whisky, ecco perché occorre informarsi bene prima di acquistare una bottiglia, leggendo anche il parere degli altri consumatori.

Come esaltare il sapore dello Scotch Whisky

Per esaltare al meglio il sapore dello Scotch Whisky è essenziale scegliere il bicchiere corretto: questo deve avere un'imboccatura larga per permettere a chi gusta la bevanda di apprezzarne anche l'odore. Molti servono la bevanda con un cubetto di ghiaccio ma la cosa migliore sarebbe berlo a temperatura ambiente: al massimo, si può addizionare qualche goccia d'acqua per diluirne un po' la gradazione alcolica, che potrebbe risultare un po’ elevata per chi non è abituato ad assaporarlo.

Non bisogna aver fretta quando si degusta uno Scotch Whisky, infatti è bene aspettare un po' dopo che viene versato e assumerlo a piccoli sorsi, annusando il suo aroma di tanto in tanto per farsi coinvolgere pienamente dal suo gusto.