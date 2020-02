Scopriamo i colori della salute con la Dott.ssa Graziella Palermo per la rubrica #mangiasano

di: Graziella Palermo - del 2020-02-21

Frutta e ortaggi formano un vero e proprio arcobaleno di tonalità differenti e di benefici, associati proprio al loro colore, per via della presenza di speciali pigmenti, ognuno con le proprie caratteristiche da non sottovalutare, soprattutto per quanto riguarda la loro capacità di proteggere il nostro organismo da patologie gravi come tumori, infarto e ictus.

Ecco una possibile divisione di frutta e verdura in base a colori e proprietà benefiche.

Bianco

La frutta e la verdura di colore bianco può contenere sostanze in grado di agire positivamente nei confronti della nostra salute, come l’allicina, che è stata collegata all’abbassamento del colesterolo nel sangue e della pressione sanguigna, così come ad una possibilità di riduzione del rischio di cancro allo stomaco e di patologie cardiache. Alcuni membri del “gruppo bianco”, come le banane e le patate, possono essere considerati buone fonti di minerali come il potassio.

Tra la frutta e la verdura associata al colore bianco troviamo:

Aglio

Banane

Cavolfiori

Cipolle

Finocchi

Pastinaca

Patate

Pesche bianche

Pere

Porri

Rape bianche

Scalogno

Giallo – Arancio

I vegetali di colore giallo o arancio sono solitamente ricchi di carotenoidi. Il beta-carotene, contenuto ad esempio nelle carote e nella zucca, viene convertito in vitamina A da parte dell’organismo, in modo tale da mantenere in salute occhi e mucose.

Secondo gli esperti, gli alimenti ricchi di carotenoidi possono ridurre il rischio di cancro e patologie cardiache, oltre che migliorare le funzioni del sistema immunitario. Gli agrumi di colore giallo o arancio sono ricchi di vitamina C e acido folico, considerato fondamentale durante la gravidanza per il corretto sviluppo del nascituro.

Recenti ricerche hanno rivelato come gli ortaggi ricchi di carotenoidi possono prevenire malattie degenerative come la SLA. Tra i vegetali di colore giallo e arancio troviamo:

Albicocche

Arance

Ananas

Carote

Limoni

Mango

Mandaranci

Mandarini

Meloni

Papaia

Patate dolci

Peperoni gialli

Pesche gialle

Pesche noci

Pompelmo giallo

Zucca

Rosso

La frutta e gli ortaggi di colore rosso devono la propria tinta alla presenza di pigmenti come il licopene e gli antociani. Il licopene, presente ad esempio in pomodori, angurie e pompelmo rosa, potrebbe essere il responsabile della riduzione del rischio di numerosi tipi di cancro, con particolare riferimento al cancro alla prostata.

Gli antociani, presenti ad esempio in fragole e lamponi, agiscono come potenti antiossidanti nel proteggere le cellule da possibili danneggiamenti e tutelando la salute del cuore. Tra la frutta e gli ortaggi di colore rosso troviamo:

Amarene

Anguria

Arancia rossa

Cavolo rosso

Ciliegie

Cipolle rosse

Fragole

Lamponi

Mele rosse

Melograno

Mirtilli rossi

Peperoni rossi

Pomodoro

Pompelmo rosa

Rabarbaro

Radicchio rosso

Rape rosse

Ravanelli

Ribes rossi

Uva rossa

Verde

Il colore della frutta e della verdura verde è dovuto principalmente alla presenza di un pigmento chiamato clorofilla. Alcuni tra i vegetali di questo gruppo, come spinaci, piselli, peperoni verdi, cetrioli e sedano, contengono luteina.

La luteina, in sinergia con la zeaxantina, presente in particolare in mais, peperoni rossi e arance, contribuisce al mantenimento della salute degli occhi. Spinaci e broccoli sono una fonte preziosa di acido folico e di ferro. Il “gruppo verde” comprende, ad esempio:

Asparagi

Avocado

Broccoli

Carciofi

Cavolini di Bruxelles

Cavolo verde

Cavolo cinese

Cetrioli

Crescione

Kiwi

Indivia

Lattuga

Lime

Peperoni verdi

Piselli

Rucola

Sedano

Spinaci

Uva

Verza

Zucchine

Viola – Blu

Frutta e verdura di colore viola o blu presenta una simile tonalità per via del proprio contenuto di pigmenti naturali denominati antociani. Essi, presenti soprattutto in mirtilli ed uvetta, agiscono come potenti antiossidanti nei confronti delle cellule del nostro organismo e ci proteggono dal rischio di cancro, ictus e patologie cardiache. Il consumo di mirtilli potrebbe inoltre contribuire al miglioramento della memoria e ad un invecchiamento in salute.

Carote viola

Fichi

Melanzane

Mirtilli blu

Mirtilli neri

More

Patate viola

Prugne secche

Ribes neri

Susine

Uva nera

Uva passa

Nutrizionista Graziella Palermo

Nutrizionistagraziella@gmail.com