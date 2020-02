Giovedì al Liceo Classico il primo dei tre incontri dal titolo “Conversazioni con Tè. Incontri letterari per nutrite l’anima”

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-02-22

Si è tenuto giovedì 20 febbraio, dalle 17, il primo dei tre incontri - dal titolo “Conversazioni con Tè. Incontri letterari per nutrite l’anima” - previsti per quest’anno, IV ciclo dei “Seminari della Biblioteca del Liceo Classico”, coordinati dal prof. Giuseppe L. Bonanno.

Dapprima si è svolta la drammatizzazione di "Medea" da parte degli alunni del corso di potenziamento artistico-teatrale del Liceo Classico, a cura della prof. Monica Di Pietro. Dopo il tè, offerto dalle docenti, la prof. Antonella Burgio, docente di Latino e Greco, ha svolto una relazione su “Medea: vittima o carnefice?”. Si è poi svolto un intenso e partecipato dibattito tra e con i presenti.

L’incontro, cui ha partecipato anche il Sindaco dr. Alfano, ha visto una folta e qualificata presenza di docenti in servizio e non, di genitori ed alunni, che hanno espresso la loro soddisfazione per lo spettacolo, la relazione, il dibattito ed il tè.

Venerdì 13 marzo relazionerà il prof. G.L. Bonanno su “Anassimandro, Sartre e le mezze verità”.