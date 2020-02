Fine della quarantena per la castelvetranese Laura Turdo. Nessun contagio: “Periodo di stress e tensioni. Grazie allo Stato italiano"

di: Redazione - del 2020-02-22

"Travolta da tutti questi pensieri, mi son resa conto di quanto io sia stata fortunata ad avere la possibilità di ricevere assistenza e sostegno da parte dello stato Italia nel rendere possibile il mio ritorno a casa".

Torna a casa la castelvetranese Laura Turdo, dopo la grande preoccupazione per il Corona Virus. La ventiseienne si trovava in Cina, proprio nella città di Wuan, per perfezionare la lingua, in quanto vincitrice di una borsa di studio, dopo la laurea in Lingue e Culture straniere

È una situazione surreale. Mi alzo la mattina e il mio primo pensiero è di documentarmi tramite internet». Sono le parole di Laura Turdo, 26 anni, studentessa di Castelvetrano che da settembre scorso si trova a Wuhan, in Cina, dove è andata per perfezionare la lingua cinese.

I ringraziamenti sono rivolti anche all'ambasciata di Pechino "che con grande professionalità e prontezza , ci ha sostenuto e dedicato molte ore di lavoro in questo grande momento di difficoltà".

"Un ringraziamento speciale va anche al ministero della difesa, al ministero della salute, all'esercito italiano, all'aeronautica italiana, - conclude Laura - che hanno reso possibile un'operazione di questa portata in tutta sicurezza. Infine, colgo l'occasione per augurare alla città di Wuan un presto ritorno alla normalità."