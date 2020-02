Sospeso per oggi il Carnevale di Sciacca in senso di cordoglio per la tragedia consumatasi ieri

del 2020-02-22

Le associazioni dei carristi e la società Futuris, che ha avuto affidati l’organizzazione e la gestione del Carnevale di Sciacca, convocate dal dirigente del I settore, unitamente all’Amministrazione Comunale, in attesa di determinazioni da parte della Prefettura e della Questura, hanno deciso di sospendere oggi la manifestazione in segno di lutto e profondo cordoglio per la tragedia che si è consumata ieri sera.

Intanto la Magistratura sta effettuando già le indagini per verificare l'esatta dinamica dei fatti alla ricerca di eventuali profili di colpa da accertare. Sembra che il bimbi fosse stato fatto salire sul carro da parte del papà per una foto. Nel frattempo il carro è ripartito e il bimbo è caduto rovinosamente per terra. Inutili i soccorsi.