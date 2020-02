Cinema&Games: al cinema dopo ben 17 anni tornano con "Bad boys" Will Smith e Martin Lawrence

di: Piero Ferro - del 2020-02-26

Gentili cinefili di Castelvetranonews.IT tenetevi forte, i "cattivi ragazzi" dopo ben 17 anni stanno per tornare con l'ultimo capitolo di "Bad boys", film adrenalinico, esplosivo, action che più action non si può. Ma non solo questi ci faranno anche morire da ridere visto che i due in questione non sono altro che rispettivamente Will Smith nei panni dell'ispettore di polizia Mike Lowrey e Martin Lawrence in quello, per questo film, di ispettore in attesa di pensione Marcus Burnett .

Questa volta i due avranno una bella "gatta da pelare", dovranno scontrarsi niente di meno che con il cartello della droga messicano, ma andiamo con ordine.

Il personaggio di Will Smith, Mike sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre quello interpretato da Martin Lawrence, Marcus è un ispettore ormai stanco della violenza e dedito a godersi l'imminente pensione. Ma prima che arrivi quest'ultima il povero Marcus sarà coinvolto suo malgrado dal socio in un ultima mirabolante impresa.

Tutto inizia quando la moglie del boss del cartello della droga messicano esce di prigione, questa organizza insieme al figlio una vendetta su larga scala uccidendo tutti gli uomini di legge coinvolti con il loro arresto. Guarda caso fra questi c'è proprio Mike.

La nostra killer riesce quasi ad uccidere Mike ma questi resta miracolosamente vivo dopo un attentato. Dopo essersi risvegliato da un coma durato molti mesi e rimessosi in sesto, Mike contatta il suo collega di mille avventure Marcus, ormai andato in pensione nel frattempo.

Marcus sulle prime non accetta perché ormai è dedito a godersi la propria libertà in santa pace, ma secondo voi lascerà il compagno davvero solo ad affrontare il cartello?

Certo che no ed ecco che comincia davvero il film con inseguimenti, sparatorie ed effetti speciali da urlo!! E perché non dirlo con musica che spacca durante le scene più concitate.

E adesso come sempre le curiosità:

Se i "Bad Boys" sono due questa volta anche i registi lo sono, avendo dato buca Michael Bay sono subentrati Adil El Arbi & Bilall Fallah.

Martin Lawrence annunciò, per la prima volta, che la produzione del film si era messa in moto già nel 2013.

Michael Bay, regista dei primi due capitoli, nel 2008 disse che era disponibile a girare il terzo film ma il suo compenso, con quello di Will Smith, avrebbe fatto salire i costi di produzione alle stelle, così non se n’è fatto più nulla. Chi troppo vuole.....

La pellicola è stata girata al centro di Atlanta, in Georgia e a Miami Beach, in Florida. Da fare notare anche l'esborso esagerato per avere le licenze a girare all'interno delle città chiudendo interi quartieri per giornate intere, e ricostruire tutto quello che veniva distrutto durante le riprese.

Jasmine Lawrence, la figlia di Martin Lawrence, ha un cameo nel film nei panni di una delle due ragazze che non fanno entrare Marcus e Mike in un club.

La foto che compare sul cellulare di Mike quando Marcus lo chiama è tratta dal poster di Bad Boys II.

Detto questo come sempre il mio invito ad andarvi a divertire al cinema con questo film, vedrete uscirete con l'adrenalina a mille!! buona visione il vostro Piero.

https://www.youtube.com/watch?v=9U7iQWzXi1s